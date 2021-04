Un viatge de bojos per al Club Egara a Santander

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

09.04.2021 | 04:00

El Club Egara viurà avui una autèntica epopeia per disputar el partit ajornat corresponent a la divuitena jornada de la lliga de Divisió d'Honor davant del Tenis a Santander. L'equip que entrena Ramon Sala ha sortit aquest matí a les 7 hores en avió en direcció a Bilbao, des d'on agafarà un autocar per arribar fins a Santander. Després de descansar a l'hotel, jugarà a les 18.30 contra el Tenis, farà nit a l'hotel i agafarà demà a les 9 hores en direcció a Barcelona. Sala qualifica el duel de "partit trampa" tant per les dificultats del viatge com pel mateix nivell de joc d'un Tenis que és setè amb 20 punts.

Els del Pla del Bon Aire són tercera amb 42 i necessiten els tres punts per situar-se amb 45, a tres de l'Atlètic, a qui rebran diumenge a les 13 hores en el derbi terrassenc de l'avant-penúltima jornada de lliga. A les ja conegudes baixes per lesió de Miki Espí (que es perdrà el que resta de temporada) i de Gerard Clapés (que no arribarà al derbi) s'hi afegeixen les del lateral Àlex Gil, el central Josep Romeu i el davanter Xavi Gispert. Els càntabres no podran comptar amb un dels seus jugadors més important, un Álvaro López-Alonso que va veure la targeta vermella davant de l'Atlètic i complirà avui el seu segon partit de sanció. "No serà un partit gens fàcil. El viatge ens penalitza molt, especialment el cap de setmana en què hem de rebre l'Atlètic", assenyala Ramon Sala. Al duel de la primera volta, el Club Egara es va imposar per la mínima (2-1) als càntabres.