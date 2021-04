Pilota a mà. Campionat d'Espanya juvenil per Federacions Territorials

09.04.2021 | 04:00

El manista del Club Natació Terrassa Nil Gómez va ser semifinalista del Campionat d'Espanya juvenil de pilota a mà per federacions territorials que va celebrar-se a la capital de La Rioja, Logronyo. Gómez va representar Catalunya formant parella amb el manista de la Casa de los Navarros de Barcelona Asier Arribas. Gómez i Arribas van debutar amb un triomf per 2 a 0 contra la parella de Castella i Lleó formada per Cubilla i Huerta. Posteriorment, en semifinals, la dupla catalana va caure per 2 a 0 contra la parella "A" de Navarra integrada per Iriarte i Maiza. Tot i plantar cara, el mal de mans dels manistes catalans i la lesió en un dit de Nil Gómez va acabar decantant la balança del costat navarrès.

Al marge de Gómez i Arribas, la selecció catalana que va competir a la capital de La Rioja va aplegar quatre manistes més. Es tracta de Víctor León, Pau Blanca i Víctor Maíz, de la Casa de los Navarros, i Sergi Queralt, del Club Gimnàstic Tarragona. Per la seva banda, Rubén Arribas i Àlex Ibarra van exercir com a tècnics.