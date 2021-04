Inesperada derrota per 3 a 1 de l'Egara a Santander

Hockey. Divisió d'Honor masculina. Partit ajornat de la jornada 18

09.04.2021 | 20:57

En partit ajornat corresponent a la divuitena jornada de lliga, el Club Egara va caure derrotat per 3 gols a 1 al camp de l'RS Tenis, a Santander. Es tracta de la tercera derrota de la temporada per al conjunt que entrena Ramon Sala, que es manté en la tercera posició de la taula amb 42 punts, a sis de distància d'un Atlètic al que rebrà demà.

Les coses van començar bé per al conjunt terrassenc, ja que als cinc minuts Lluís Mercadé va aprofitar un rebot dins de l'àrea per establir un 0 a 1 que convidava a l'optimisme. Els càntabres van aprofitar una errada defensiva dels terrassencs per empatar el partit. Els de Santander arribaven amb velocitat a l'àrea de Quico Cortès i es va arribar al descans amb un 2 a 1 en contra. L'Egara va sortir a capgirar l'electrònic, però va encaixar el 3 a 1 definitiu quan quedaven només 30 segons per tancar el tercer acte. Tot i que l'Egara va disposar d'algun penal, el Tenis va saber estar ben col·locat i va mantenir el 3 a 1.