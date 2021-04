El CN Terrassa cau donant la cara davant del Mataró (10-12)

Waterpolo. XXV Copa de la Reina

Jordi Guillem

09.04.2021 | 12:31

El CN Terrassa, vigent subcampió de la Copa de la Reina, ha quedat eliminat aquest matí a les primeres de canvi de la vint-i-cinquena edició de la competició que se celebra a la piscina del CN Sant Andreu de Barcelona. Les terrassenques han caigut per 10 gols a 12 davant del gran favorit, el CN Mataró (2-3, 0-3, 2-4, 6-2), tot i que ha donat la cara en tot moment, arribant a maquillar el marcador final amb un darrer parcial de 6 a 2.

La superioritat del conjunt que prepara enguany Dani Ballart ha estat inqüestionable. La nord-americana Danijela Jackovich, màxima anotadora del partit amb quatre gols, ha obert el marcador als tres minuts. Alba Bonamusa ha fet el 0 a 2 en el següent atac després que Sandra Domene li aturés un penal a la mateixa jugadora. La terrassenca ha evitat fins a tres gols de penal. Bea Ortiz ha retallat distàncies al penúltim minut del tercer període, però una gran vaselina d'Helena Lloret ha posat l'1 a 3 a l'electrònic. La madrilenya Pili Peña, que ha guanyat fins a nou copes, ha retallat distàncies. El CN Terrassa complica amb l'objectiu que volia el seu entrenador, Xavi Pérez. Seguia dins del partit.

Les coses han començat a torçar-se per a les terrassenques al segon quart, que ha acabat amb un 0 a 3 per al Centre Natació Mataró. Al CN Terrassa li costava batre una excelsa Elena Sánchez, mentre que dos gols de Jackovick i un altre d'Anni Espar, la gran directora de joc de les maresmenques, han deixat el partit al descans amb un 2 a 6 que deixava el pas a les semifinals gairebé decidit per a les de la capital del Maresme.

La tònica del partit ha continuat al tercer acte, que ha començat amb dos gols rapidíssims de Paula Leitón i Olga Domènech, que han situat un esperançador 4 a 6 a l'electrònic. Les de Ballart, però, s'han posat les piles i han encadenat a partir de llavors un demolidor parcial de 0 a 4 que ha acabat tancant el partit i barrant el pas de les egarenques a les semifinals de la Copa. Un gol d'Espar, dos de la capitana Marta Bach i un altre de Jackovich han situat un 4 a 10 que convertia el darrer parcial en un pur tràmit.

El CN Terrassa ha aprofitat els vuit darrers minuts del duel de quarts de final per executar una operació de maquillatge, aprofitant en bona mesura el relaxament del CN Mataró. S'ha imposat per 6 a 2, però tot i així no ha pogut acostar-se a menys de dos gols d'un Mataró que celebrava ja el passi a semifinals.