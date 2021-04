El CN Terrassa busca una proesa davant del Mataró

Waterpolo. XXV Copa de la Reina

Jordi Guillem

09.04.2021 | 04:00

Res no és impossible. I menys en el món de l'esport. Sota aquesta premissa afrontarà avui a les 11 hores (Esport 3 en directe) el CN Terrassa la seva estrena a la vint-i-cinquena edició de la Copa de la Reina de waterpolo, una competició a la qual ha arribat a la final els anys 2013, 2018 i 2020. Les noies que entrena Xavi Pérez van tenir la pitjor sort possible en el sorteig i se les hauran amb el conjunt més potent d'Espanya en l'encreuament de quarts de final d'avui, un CN Mataró que és el líder de la lliga i sembla difícilment abordable. Les egarenques, però, no descarten donar la sorpresa a la piscina Pere Serrat del CN Sant Andreu. Saben que les maresmenques són les grans favorites, amb el permís del CN Sabadell, per endur-se el títol.

"Estem molt mentalitzades. Com a club, hem tingut la sort d'arribar a tres finals i l'any passat la vam disputar fins a la tanda de penals. La plantilla n'és conscient i la il·lusió és màxima", assenyala Xavi Pérez, que argumenta també que "el nostre primer rival és el més fort, l'únic equip invicte a la lliga". No en va, el conjunt que prepara Dani Ballart només ha cedit enguany un empat contra el CN Sabadell a la lliga espanyola. I a Europa només ha perdut dos partits i s'ha classificat per a la "final-four" de la LEN Trophy.

Pérez no s'amaga a l'hora de calibrar les possibilitats de les seves jugadores d'accedir a les semifinals de dissabte: "El repte és majúscul. Estem davant d'una missió pràcticament impossible. Guanyar significaria donar una gran sorpresa". A la lliga, les maresmenques es van imposar en els dos partits, per 13 a 7 a Mataró i per 8 a 13 a la piscina de l'Àrea Olímpica.

Cal fregar la perfecció

Amb relació a ambdós duels, Xavi Pérez assenyala: "El Mataró va estar per sobre en totes les facetes del joc Només vam poder competir en moments puntuals". Per a mantenir opcions de classificació, Pérez considera fonamental "mantenir la concentració en totes les situacions del joc i en tots els detalls".

El Centre Natació Mataró és un rival completíssim. Té molt gol, però practica també una defensa molt sòlida i n'encaixa pocs. Juga amb molt d'encert tant en atacs posicionals com en les accions de superioritat numèrica. Destaquen jugadores com Anni Espar, Clara Cambray i Anna Gual, així com les esquerranes Helena Lloret i Alejandra Aznar. A la boia hi tenen Danijela Jackovich, màxima anotadora de la lliga amb 39 dianes, i també a Vivian Sevenich.

La internacional Bea Ortiz té un discurs més optimista: "Portem mesos esperant aquest moment. Hem estudiat tots els detalls. Si confiem en nosaltres mateixes, ens pot sortir un gran partit". La capitana Cristina Cantero, per la seva banda, parla més aviat de la gran dificultat de l'eliminatòria: "Hem de fer un partit pràcticament perfecte per trencar els pronòstics. Juguem contra el líder. Són elles les que han de demostrar el seu rol. Nosaltres mirarem de donar guerra", assegura.