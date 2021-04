Pere Sancerni vol pujar el Barça a la Lliga Femenina

Bàsquet. Lliga Femenina 2

08.04.2021 | 12:19

El tècnic egarenc Pere Sancerni està immers en la disputa de la fase d'ascens a la Lliga Femenina, la màxima competició del bàsquet femení espanyol. El segon entrenador del Barça CBS està disputant la fase final centralitzada al pavelló Europa de Leganés. Els dotze millors equips de la temporada lluitaran per les dues places d'ascens a la Lliga Femenina Endesa de cara a la temporada vinent. Els dotze conjunts participants han quedat repartits en quatre grups de tres conjunts cadascun. El conjunt blaugrana disputarà els seus dos partits de la primera fase a les 20 hores. Debutarà aquest dijous a les 20 hores davant del Celta Zorka Recalvi. Dissabte a les 20 hores s'enfrontarà al Pacisa Alcobendas. Sancerni afronta la seva quarta temporada com a ajudant del conjunt femení del FC Barcelona, on entrena també l'equip infantil "A".

Diumenge es coneixerà el nom dels dos equips que aconsegueixen l'ascens. A les 18 hores, el campió del grup primer, on milita el Barça, s'enfrontarà al primer classificat del segon, on hi ha les amfitriones del Laboratorios Ynsadiet Leganés, l'Extremadura Miralvalle Plasencia i el Lima Horta de Barcelona. Si el Barça acaba primer de grup i guanya la semifinal amb el campió d'aquest segon grup pujarà de categoria, que és el seu gran objectiu de la temporada.

Per l'altra banda del quadre, al grup tres competiran Baxi Ferrol, UCAM Primafrio Jairis i Advisoria Maresme i el grup quatre el conformen l'Osés Construcción Ardoi, l'Snatt's Femení Sant Adrià i el Sinergia Soluciones Real Canoe. L'altra plaça d'ascens serà per a un d'aquests sis rivals.