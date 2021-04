L'entrenador del Terrassa demana escalf per als jugadors

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

08.04.2021 | 04:00

Diumenge, el Camp Olímpic viurà la primera de les sis finals, o potser, vuit, o potser nou, que li queden al Terrassa FC per a intentar assolir l'anhelat ascens a la Segona Divisió de la RFEF. Tot i que tant els futbolistes com el propi entrenador, Juanjo García, són conscients que no parteixen des de la millor posició, tenen claríssim que ho donaran tot en aquest "rush" final de temporada per donar una alegria als aficionats. García fa una crida als aficionats perquè oblidin tot el que ha passat fins ara i animin a l'equip en tots i cadascun dels partits que resten.

"Soc conscient que no hem fet les coses com s'esperava i que ens hem equivocat, però ara és el moment d'estar tots junts. És l'únic que podem fer si volem pujar. Demano als socis i aficionats que vinguin a donar-nos suport i que animin als futbolistes. Cal ajudar els jugadors. Quan s'acabi aquesta segona fase ja arribarà el moment de les crítiques. I cadascú assumirà la seva responsabilitat. Jo el primer. Però ara el que toca és estar més que mai al costat de l'equip", assenyala l'entrenador terrassista.

Juanjo García és conscient que tot el que no sigui derrotar en aquesta primera jornada de la segona fase el Cerdanyola a l'Estadi Olímpic complicarà molt la situació de cara a acabar entre els dos primers classificats, l'únic supòsit que garanteix l'ascens de manera automàtica. "No descarto en absolut poder acabar entre els dos primers. És cert que tenim un desavantatge important amb els nostres rivals d'aquesta segona fase, però això dona moltes voltes i pot passar de tot. El nostre objectiu prioritari és pujar per la via ràpida", comenta el tècnic.

Juanjo García considera que els tres rivals als quals s'haurà d'enfrontar el Terrassa són molt perillosos. Del primer, el Cerdanyola de Toni Carrillo assenyala. "És un gran equip. Porten molt de temps creient en el mateix projecte, des de la banqueta i des de la llotja. I aquesta persistència ha tingut premi. Estan en una dinàmica molt positiva i ens posaran les coses molt complicades. Però comencem jugant a casa i ho hem d'aprofitar. Ens hem d'oblidar d'una vegada de la derrota de Manresa i hem de pensar només a guanyar aquests tres primers punts. Ningú no s'esperava que el Cerdanyola es classifiqués, però ho han fet realment molt bé i han tingut el premi que es mereixien", comenta. El conjunt vallesà parteix amb 40 punts, cinc més que el Terrassa, que aspira a deixar el desavantatge en només dos punts. "Si perdem diumenge se'ns posarà tot molt complicat", reitera el tècnic.

El Girona "B", el més perillós

Per a García, el filial del Girona, amb el qual el Terrassa s'enfrontarà en les jornades tercera i sisena, és el millor equip de tots sis. "Els filials tenen sempre els millors jugadors. El Girona "B" no és cap excepció. Té futbolistes joves i amb molt de talent i projecció. Estan acostumats a entrenar amb una plantilla professional. I això és un plus que cap dels altres equips tenim. Per mi, el Girona "B" és el rival més potent de tots". Amb relació al Granollers, que començarà la lligueta amb dos punts menys que el Terrassa, el tècnic considera que el fet de no tenir res a perdre el converteix en un rival perillós. "S'han colat en aquesta segona fase gairebé sense voler-ho. És un equip que treballa sempre molt bé. Trobar-se lluitant per pujar és tot un premi per a ells. Això els permetrà afrontar tots els partits sense cap mena de pressió".