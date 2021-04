Oliver Ballabriga, tècnic del San Cristóbal, no renuncia a res

Futbol. Tercera Divisió

08.04.2021

La visita de la Fundació Esportiva Grama al Municipal de Ca n'Anglada d'aquest diumenge, serà l'estrena de la participació del San Cristóbal a la segona fase de la Lliga de la Tercera Divisió. Una fase que el pot apropar a la tercera plaça que suposarà l'ascens a aquesta nova categoria, la Segona Divisió de la RFEF, la quarta en importància en el futbol espanyol. Seria, en cas d'aconseguir-la, una fita històrica.

Oliver Ballabriga, tècnic del conjunt terrassenc, afronta aquesta segona part de la competició amb il·lusió i satisfet per la feina feta fins ara, i recorda que "la permanència era el nostre únic objectiu a llarg termini i el nostre treball i fer les coses bé ens ha dut a aconseguir-ho amb antelació, que era una cosa impensable". L'entrenador del San Cristóbal considera que serà molt difícil aconseguir una de les dues places de la segona fase que donen accés a un "play off" per assolir una plaça d'ascens, però avisa que "ens avala el nostre treball i som un equip que ha jugat molt bé, que ha competit bé i, sobretot, que té molta il·lusió i que vol seguir creixent".

Ballabriga assegura que el seu equip lluitarà "amb totes les seves forces" per classificar-se entre els dos primers del grup d'aquesta segona fase i poder afrontar el "play off", el que suposaria, diu, "un fet històric" per l'entitat, encara que és conscient que "seran sis partits molt durs i molt difícils i lluitarem per aconseguir-ho, però, si no s'aconsegueix, continuarem estant orgullosos del treball que està fent l'equip" aquesta temporada.

No sap si parlar d'objectius o d'una altra paraula per aquesta nova entrega de la Lliga, i explica que "quan preparem els partits ho fem per guanyar" i una de les dues places pot ser l'objectiu, "perquè és real, però no és una obligació, perquè som un dels equips amb el pressupost més baix de la categoria". L'equip seguirà treballant com sempre i el que cal "és fer les coses bé i guanyar partits i, si els guanyem, podem estar" entre els dos primers. Dels tres rivals per aquesta fase, Sant Andreu, FE Grama i Vilassar, el tècnic dels parroquials comenta que "a aquesta Lliga hi ha hagut sorpreses entre cometes i, al final, el nom i la història dels equips tant fa i ara ens enfrontarem a tres equips molt forts".

Ballabriga recorda que "el Sant Andreu era un dels grans favorits per nom, però, en definitiva, s'ha de jugar a futbol i a competir, però tots seran competitius i forts". Potser, els barcelonins són més favorits, però avisa que "Vilassar i FE Grama han fet una gran temporada". És un grup molt igualat i entre els sis participants hi ha molt poca diferència de punts. De fet, dels dos primers, Sant Cristóbal i Sant Andreu, fins al sisè, la Fundació Esportiva Grama, hi ha només quatre punts de marge. "Això ho complica més encara i no crec que hi hagi un favorit, excepte, potser, el Sant Andreu, però tot s'ha de jugar", assegura Ballabriga, que afegeix que "seran partits molt durs, igualats i que es decidiran per detalls, i també crec que seran molt bonics".

L'entrenador, sobre els seus jugadors, comenta que "han demostrat en vint partits que fan una feina molt bona i han competit molt bé i amb un nivell i una implicació altíssima, jugant bé a futbol i estan amb unes ganes brutals que comenci el primer partit i aconseguir una cosa històrica, tot i que saben que, per aconseguir això, ens haurem d'exigir més. Quan estàs a dins, gaudeixes guanyant i si no guanyes, no gaudeixes".