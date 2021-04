El Jabac començarà a defensar la categoria amb el Cornellà

Futbol. Fase de permanència de la Divisió d'Honor juvenil

08.04.2021 | 04:00

En només cinc jornades, el Jabac es jugarà la permanència a la Divisió d'Honor juvenil. Després del sorteig d'aquesta segona fase, els nois que prepara Àlex López s'estrenaran dissabte a les 16 hores rebent al municipal de Can Jofresa el Cornellà. Es tracta d'un rival directe pels terrassencs, que arrosseguen 19 punts de la primera fase i ocupen la sisena posició dels deu equips que aspiraran a les quatre úniques places d'ascens. El Cornellà és cinquè, just per sobre dels egarencs, amb un punt més. Els egarencs jugaran tres dels cinc partits a casa. Només hauran d'afrontar dos desplaçaments, ambdós a les Illes Balears, per jugar als camps del San Francisco mallorquí i l'Atlético Villacarlos menorquí.

Visita a palma

A la segona d'aquestes cinc jornades, el Jabac visitarà el dia 18 d'aquest mes d'abril el CD San Francisco de Palma de Mallorca, segon classificat amb els mateixos 24 punts que el primer, el Mallorca. El dissabte 24, el Jabac rebrà precisament els illencs. La competició s'aturarà fins el dia 16 de maig, data en què els terrassencs jugaran al camp del cuer, un Atlético Villacarlos de Menorca, que té només 7 punts i té virtualment impossible evitar el descens. El 30 de maig, els d'Àlex López jugaran a casa la darrera jornada davant del vuitè, una Penya Arrabal que comença amb un punt menys que ells.

El Jabac es jugarà la permanència a la màxima categoria del futbol juvenil en només cinc partits. En aquests moments es troba a tres punts de distància del quart classificat, un Stadium Casablanca que és qui tanca la salvació amb 22 punts. Els egarencs en tenen 19.