Xavi Adell seguirà presidint la Federació Catalana

Hockey

Jordi Guillem

07.04.2021 | 11:54

El terrassenc Xavi Adell, president de la Federació Catalana de Hockey des de l'any 2017, ha estat reelegit en el càrrec per un segon mandat, després que la junta electoral el ratifiqués com a única candidatura presentada un cop finalitzat el procés electoral. Tots els clubs catalans han donat suport a la candidatura de Xavi Adell i de la seva junta, que disposarà d'un mandat de 4 anys per continuar treballant sobre el nou pla estratègic de la Federació Catalana de Hockey i assolir els objectius planificats.

En aquesta nova etapa se seguirà comptant amb membres de l'anterior junta directiva, com Josep Miquel Colomer, Jordi Ribes, Pere Permanyer, Antoni Amat, Alicia Galy, Marc Hellín, i Martí Lloveras. S'incorporen a l'equip directiu Joana Barbany, Miquel Ribó, Anna Roure i Maria Josep Pujol.