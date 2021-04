El Terrassa FC s'imposa 0 a 1 a Girona

Futbol. Primera Nacional femenina

07.04.2021 | 04:00

Continua el Terrassa FC en la seva lluita per evitar el descens de categoria. Durant el cap de setmana, el conjunt que prepara Joan Bacardit va sumar quatre punts en els seus dos desplaçaments: el que tenia pendent de la dinovena jornada a Palma de Mallorca davant del cuer, el Collerense (1-1) i la visita al camp d'un rival directe, el Girona FC, on es va imposar per 0 a 1. Diumenge, les terrassenques rebran un altre rival directe, un Pallejà al qual necessiten guanyar per sumar la setena victòria de la temporada i tenir més opcions de permanència. Ara per ara, les terrassistes ocupen la dotzena posició amb 21 punts, a quatre de distància de la posició de permanència, que marca en aquests moments el Huesca. Al Terrassa FC li queden sis jornades per disputar i tot i que no ho tindrà gens senzill per assegurar-se la permanència, els bons resultats de les darreres jornades conviden a l'optimisme.

Guanyant per 0 a 1 al camp del Girona, les terrassenques van respirar, ja que en cas d'haver perdut la salvació hauria esdevingut gairebé impossible. El partit entre les gironines i les terrassenques va ser molt equilibrat. A la primera meitat, tots dos conjunts van poder posar-se per davant al marcador. La primera oportunitat clara va ser un llançament llunyà de les gironines que va topar amb el pal. De mica en mica, el Terrassa FC va anar despertant i va fer un pas endavant.

Andrea Pueyo i Georgina Vila van disposar de dues oportunitats claríssimes davant de la portera local Ainoa Díaz, però el gol no arribava. Ja als darrers minuts, les gironines van disposar de l'oportunitat més clara en un bon xut que Ari va desviar amb la punta dels dits i va acabar ensopegant de nou amb el pal.

CARLA VENTURA SENTENCIA

Les terrassistes van continuar insistint al segon període. Al minut 3, una internada per la banda esquerra d'una Andrea Pueyo que travessa per un excel·lent moment de forma va acabar en una passada de la mort cap a Carla Ventura, que va establir un 0 a 1 que acabaria resultant definitiu. Les noies que prepara Joan Bacardit van saber jugar molt bé la resta de la segona meitat. No hi va haver massa ocasions. Més per necessitat que per convicció, les gironines buscaven l'empat, gairebé sempre en xuts llunyans que no inquietaven gens la portera Ariadna Sáez. En van tenir prou les visitants amb anar deixant passar els minuts per endur-se la seva sisena victòria de la temporada, la tercera a domicili.

A Palma, el Terrassa va empatar a un el seu duel ajornat. Al minut 13, Nicole Juan va aprofitar una falta d'entesa a l'àrea petita per obrir el marcador. Un cop de cap de Judit Sellarès al minut 65 a centrada de Laura Caballero va significar l'1 a 1. Al descompte, a les mallorquines els van anul·lar un gol per un clar orsai i Andrea Pueyo va poder assegurar el triomf del Terrassa, però va rematar fora arran de pal.