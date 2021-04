Miguel Durán i Mario Mollà nedaran a Budapest

Natació. Campionat d'Europa

07.04.2021 | 17:33

Els nedadors del Club Natació Terrassa Miguel Durán i Mario Mollà han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per participar en el Campionat d'Europa que se celebrarà a Budapest (Hongria). La màxima competició continental se celebrarà entre els dies 17 i 23 del mes de maig. La llista elaborada per la Federació Espanyola de Natació per a prendre-hi part està integrada per un total de dotze nedadores i quinze nedadors. Durán disputarà dues proves individuals en la màxima cita continental, els 400 i els 800 metres lliure, distàncies en què es va proclamar campió d'Espanya recentment en la competició que va desenvolupar-se a Sabadell, el Campionat d'Espanya absolut Open.

nedarà els 50 lliure

Mario Mollà, per la seva banda, afrontarà a la capital hongaresa una prova individual, els 50 metres lliure, distància en què va ser el millor nedador espanyol a Sabadell, segon per darrere del polonès Konrad Cerniak. Els dos nedadors del club egarenc formen part també del relleu masculí dels 4x200 metres lliure, juntament amb César Castro i Moritz Berg.

Tant Miguel Durán com Mario Mollà prenen part fins dissabte en una concentració dels equips de relleus que disputaran l'Europeu de Budapest. L'estada es desenvolupa a la Facultat de Ciències de l'Esport de la Universitat de Granada. A més dels nedadors del club, s'han desplaçat a la ciutat andalusa Moritz Berg (Real Canoe), César Castro (CN Santa Olaya), Alberto Lozano (CE Mediterrani), Aina Hierro (CN Palma de Mallorca) i Lidón Muñoz, Jessica Vall i Àfrica Zamorano (CN Sant Andreu).