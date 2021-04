Maria Manso, campiona d'Espanya amb la selecció catalana

Waterpolo. Campionat d'Espanya infantil per Federacions Territorials

07.04.2021 | 04:00

La waterpolista del Club Natació Terrassa Maria Manso va penjar-se la medalla d'or amb la selecció catalana infantil femenina en el Campionat d'Espanya per Federacions Territorials que va celebrar-se al Centro M-86 de Madrid. La selecció catalana, que va militar en el grup primer, es va estrenar amb una contundent golejada contra Canàries (10-0). Posteriorment, va batre Andalusia per un també contundent marcador de 12 gols a 8 i va completar la primera fase amb una victòria contra el País Basc, en aquest cas per un també ampli 12 a 4. En la ronda de semifinals, la selecció catalana va superar la Comunitat Valenciana per 6 a 0 sense massa problemes. La gran final va esdevenir més equilibrada, atès que el combinat català es va imposar a Andalusia per 6 gols a 4.

vaghi i batlle, plata masculina

Per la seva banda, els altres dos representants del CN Terrassa en aquesta competició celebrada a la capital d'Espanya, Gerard Vaghi i Alan Batlle, van aconseguir la medalla de plata com a integrants de la selecció catalana masculina.

Catalunya, enquadrada en el grup "B", va completar una primera fase impecable. Va debutar amb una contundent victòria contra la Comunitat Valenciana per 11 gols a 1 i va tancar la fase preliminar amb un triomf contra Andalusia per un ajustat 14 a 13. En quarts de final, la selecció catalana es va desfer sense dificultats de les Canàries per 11 a 1. Posteriorment, el combinat català va superar el País Basc en semifinals per 11 a 5. La trajectòria immaculada de Catalunya va acabar en la gran final, en la qual Andalusia va imposar-se per 8 a 7.