L'Handbol Terrassa empata a 30 amb el cuer en partit ajornat

Handbol. Primera Divisió Nacional

07.04.2021 | 04:00

En partit ajornat de la quinzena jornada de lliga, l'Handbol Terrassa va sumar només un punt al pavelló de Can Jofresa davant del cuer del grup, un Handbol Palautordera que acumula només set punts, per tretze dels terrassencs. Més que guanyar un punt, els de Xavi Font van acabar el duel amb la sensació que n'havien perdut un. De totes maneres, han augmentat de dos a tres la distància de punts que els separa de les posicions de descens.

Marc López va ser el gran protagonista del partit per part terrassenca. Va anotar 11 gols i el darrer va servir per empatar a 30 quan faltaven només 4 segons per acabar el matx. Els terrassencs, que van encaixar un parcial de 0 a 3 als dos primers minuts van anar sempre per darrere al marcador. Al descans perdien d'un (15-16) i a la segona meitat va continuar la mateixa tònica. En els deu minuts finals les diferències van ser només d'un gol i al final es va poder salvar un punt. L'Handbol Terrassa porta ja 12 jornades sense guanyar.