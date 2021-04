L'Atlètic, vist pels seus rivals

Hockey

Jordi Guillem

07.04.2021 | 04:00

L'Atlètic Terrassa es va convertir dilluns en el primer equip català que aconsegueix disputar una final de l'Euro Hockey League, la màxima competició continental a nivell de clubs, instaurada la temporada 2007-2008 en substitució de les antigues Copa i Recopa d'Europa. Tant el tècnic Xero Gasol com els seus jugadors han sortit molt reforçats de la seva brillant actuació a terres neerlandeses i després d'uns dies de descans començaran a preparar el derbi d'aquest diumenge al Pla del Bon Aire davant de l'etern rival, el Club Egara. Gasol entén que haver competit a Europa a tan bon nivell tindrà conseqüències positives per a l'equip de cara a aquest tram final de la lliga, que s'acabarà precisament a Can Salas amb la "final four" dels dies 1 i 2 de maig.

Els entrenadors terrassencs de dos dels seus rivals directes, el Club Egara i l'RC Polo, per la seva banda, sostenen que el subcampionat europeu dels de Can Salas no canvia res de cara a la lluita final pel títol. Tant Ramon Sala (Club Egara) com Roger Pallarols (RC Polo de Barcelona) entenen que aquesta tretzena edició de l'Euro Hockey League ha estat una mica "descafeïnada", ja que la pandèmia ha convertit la Copa d'Europa en una "final four". De totes maneres, ambdós tècnics feliciten els subcampions europeus, a qui no consideren especialment favorits per tal de guanyar la lliga. Ni tan sols per acabar com a líders la fase regular de la competició, de la que queden tres jornades.

"És evident que la pandèmia ha afectat molt el calendari de l'EHL, però el que quedarà per a la història és que la temporada 2020-2021 el Bloemendaal va ser el campió i l'Atlètic el subcampió. És una molt bona notícia pel hockey terrassenc i hem de felicitar l'Atlètic per aquesta segona posició", assenyala Sala. I afegeix. "Han fet el seu paper en aquesta EHL. La veritat és que han arribat en un molt bon estat de forma a aquesta cita europea. Davant de l'Uhlenhorst van saber aixecar el partit en els darrers segons i es van classificar per a la final. El partit de dilluns amb el Bloemendaal ja va ser una altra història. Crec que es va posar de manifest que els holandesos estan un pas per davant. A més, quan encaixes dos gols als cinc primers minuts, tot se't complica moltíssim. A un sol partit pot passar de tot, però va passar el què tots pensàvem. El Bloemendaal va imposar la seva superioritat, tot i que l'Atlètic va saber mantenir-se en el partit en tot moment i fins i tot va fer un segon gol. I això cal saber-ho valorar", va assenyalar un Ramon Sala que prepara ja els dos importants partits d'aquesta setmana, divendres a Santander i diumenge a casa davant de l'Atlètic.

Pallarols ho relativitza

Per la seva banda, el tècnic del Polo Roger Pallarols va destacar: "L'Atlètic va demostrar a Amstelveen que té molt bon equip i molt bona plantilla. Estan fent les coses molt bé des de fa anys. Però no penso que siguin més o menys favorits per haver aconseguit aquesta plata". I afegeix: "De fet, aquesta EHL ha estat "especial". Només quatre equips han tingut dret a participar-hi i cap no ho ha fet com a campió de la seva lliga. Però no hem de treure mèrit a l'Atlètic. Ells han aconseguit jugar una final europea i han donat la cara".

Pel que fa a la lliga, l'entrenador del Polo, vigent campió d'Europa, comenta: "Entre Atlètic, Egara, Club de Campo i nosaltres no hi veig cap favorit clar. Està tot molt igualat. A la Copa, per exemple, ningú apostava per nosaltres i vam acabar guanyant".

Diumenge, derbi

Després de la ressaca europea, tant l'Atlètic com la resta d'aspirants al títol se centren ja en una lliga que tindrà campió d'aquí a menys d'un mes. Quan falten només tres jornades, l'Atlètic continua sent líder i el millor situat per guanyar la fase regular i assegurar-se tornar a Europa l'any vinent. Aquest cap de setmana serà fonamental per dirimir les quatre primeres places. Diumenge a les 13 hores s'enfrontaran els quatre primers. El Club de Campo rebrà el Polo en partit pendent de la jornada 18, mentre que a la mateixa hora tindrà lloc al Pla del Bon Aire el derbi entre Club Egara i Atlètic. Abans, divendres a les 18.30 hores, l'Egara visitarà el Tenis també en partit ajornat de la jornada 18. Amb un partit més que els seus tres rivals, l'Atlètic acumula 48 punts, per 44 del Club de Campo, 42 de l'Egara i 38 del Polo.