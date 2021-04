Voleibol

07.04.2021 | 13:06

Tot i perdre per 3 a 0 a la pista del líder, el Barberà, el Club Voleibol Terrassa manté la quarta posició i s'assegura la classificació matemàtica que el classifica pel grup d'ascens a Primera Catalana. En un ajustat primer set, el Barberà es va imposar per 25 a 23. Va guanyar també el segon per 25 a 13 i el tercer per 25 a 20, Els egarencs estan ara pendents de conèixer els seus rivals de cara a la segona fase de la lliga.