El CN Terrassa, preparat per debutar divendres amb el CN Mataró

Waterpolo. Copa de la Reina

07.04.2021 | 17:38

La piscina Pere Serrat del CN Sant Andreu acollirà entre demà i el diumenge la vint-i-cinquena edició de la Copa de la Reina de waterpolo. A les 11 hores, el CN Terrassa disputarà el primer partit dels quarts de final davant del vigent campió de lliga, un CN Mataró que és el gran favorit per adjudicar-se aquesta competició. Les noies que entrena Xavi Pérez no van tenir gens de sort en el sorteig que es va celebrar el passat 25 de març. Van quedar emparellades amb el rival que ningú no volia. L'equip, però, no descarta res i intentarà donar la sorpresa en el duel inaugural d'aquesta ronda de quarts de final.

Si el Natació aconseguís donar la sorpresa i eliminar les maresmenques, s'enfrontaria el dissabte a les 11 hores al guanyador de l'eliminatòria entre el CN Rubí i el CE Mediterrani, que es jugarà demà a les 13 hores. Per l'altra banda del quadre, a les 16 hores, el CN Sabadell és el gran favorit davant del CN Sant Feliu. El guanyador d'aquest tercer partit s'enfrontarà dissabte a les 13 hores en la segona semifinal al guanyador del darrer quart de final, el que enfrontarà demà a les 18 hores el CN Catalunya i les amfitriones del CN Sant Andreu. La final està prevista per diumenge a les 14 hores.

Les terrassenques van ser subcampiones d'aquesta Copa de la Reina els anys 2013, 2018 i 2020. No ho tindran gens senzill davant un Mataró que s'ha classificat per a la "final-four" de l'Euro Cup femenina. En els dos partits de lliga d'aquesta temporada, les mataronines, entrenades per Dani Ballart, s'han imposat a les egarenques per 13 a 7 i 18 a 13.