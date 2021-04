El Terrassa debuta a la fase d'ascens rebent el Cerdanyola

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

06.04.2021 | 17:21

La Federació Catalana de Futbol va donar a conèixer ahir el calendari de la fase d'ascens, en la que el Terrassa buscarà les dues places d'ascens directe a la nova Segona Divisió de la RFEF. Començarà aquest diumenge a l'Estadi Olímpic davant del Cerdanyola i s'acabarà el diumenge 16 de maig al municipal de Riudarenes davant del filial del Girona. A la classificació provisional, el conjunt que prepara Juanjo García ocupa la cinquena i penúltima posició amb 35 punts, a nou de distància d'un Europa que en té 44 i comença com a líder. El Cerdanyola que entrena Toni Carrillo ocupa la tercera posició amb els mateixos 40 punts que el segon classificat provisional, el Vilafranca.

Aquest primer dels sis partits de la segona fase serà tota una fase per als terrassencs, que van acabar la primera fase perdent a Manresa. Una victòria situaria el Terrassa a dos punts del conjunt vallesà, però una derrota faria que el Terrassa gairebé s'hagués d'acomiadar de poder pujar com un dels dos primers, ja que es quedaria a vuit punts del Cerdanyola i com a mínim a nou de l'Europa.

A la segona jornada de la lligueta d'ascens, el Terrassa FC visitarà el camp del Granollers, un rival al qual necessita guanyar sigui com sigui, ja que és l'únic equip que comença amb pitjor puntuació que els terrassencs, concretament amb dos punts menys: 33 dels del Vallès Oriental per 35 dels terrassistes.

A la tercera jornada, el Terrassa FC rebrà el Girona "B" a l'Olímpic. Ja a la segona volta d'aquesta lligueta, els terrassistes visitaran el camp del Cerdanyola, jugaran a casa davant del Granollers i acabaran visitant el Girona "B" a Riudarenes.

En aquests moments, quan encara no s'ha disputat cap d'aquests sis partits, el Terrassa FC es troba a cinc punts de distància de les posicions d'ascens, que ara per ara serien per l'Europa (44 punts) i el Vilafranca o el Cerdanyola (40). Però hi haurà molts enfrontaments directes i no hi ha encara res decidit.

La primera via d'accés a la Segona Divisió de la Real Federación Española de Fútbol (que no Segona "B") és acabar entre els dos primers classificats d'aquest grup de sis equips, els tres primers del subgrup "A" i els tres primers del subgrup "B". Hi ha, però, d'altres opcions d'ascens per al Terrassa FC. Si el conjunt terrassista acaba tercer o quart de la seva fase podria pujar jugant només dos partits: una semifinal i una final. Per contra, si acabés entre els dos últims també mantindria opcions. En aquesta hipòtesi, la més complicada, els de Juanjo García haurien de disputar tres rondes: la primera contra el primer o segon del grup intermedi, la segona a semifinals i la tercera a la final. Només en cas de guanyar aquesta final, el Terrassa FC es convertiria llavors en el tercer conjunt que pujaria de categoria.