El San Cristóbal s'estrenarà amb la FE Grama a casa

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

06.04.2021 | 17:24

El San Cristóbal debutarà diumenge a les 12 hores al municipal de Ca n'Anglada davant la FE Grama en la lligueta intermèdia del grup cinquè de la Tercera Divisió. Només els dos primers classificats d'aquests sis equips aspiraran a l'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. San Cristóbal i Sant Andreu ocupen ara per ara amb 31 punts aquestes dues posicions. Quan s'acabi la lligueta, els dos primers es creuaran a un sol partit amb els dos últims del grup d'ascens (en aquest moment Terrassa FC i Granollers). El guanyador es classificarà per a les semifinals. Si les supera i guanya la final serà el tercer equip que pugi. Tot i no tenir-ho gens senzill, el conjunt d'Oliver Ballabriga esgotarà totes les seves opcions per pujar.

Després de rebre diumenge en partit corresponent a la tercera jornada la FE Gramenet, a qui treu quatre punts, els parroquials visitaran el Vilassar de Mar, tercer amb un punt menys. Després rebrà el Sant Andreu, colíder. Els tres duels de tornada seran a Santa Coloma, a casa davant del Vilassar i al Narcís Sala amb el Sant Andreu, on acabarà la lligueta el dia 16 de maig.