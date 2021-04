Els jugadors del Bloemendaal celebren el primer gol del seu equip a la final d'ahir. WORLD SPORT PICS Els jugadors del Bloemendaal celebren el primer gol del seu equip a la final d'ahir.

Hockey. Euro Hockey League

"Quan vas a remolc, tot és molt més complicat"

Sergi Estapé

06.04.2021 | 04:00

L'entrenador de l'Atlètic, Xero Gasol, va comentar sobre la final de l'Euro Hockey League contra el Bloemendaal holandès, en la qual el seu equip va caure per 5 a 2, que "en aquests partits contra un equip com aquest, que és el millor d'Europa, si a les dues o tres primeres jugades et fan dos gols, se't fa tot una muntanya, però crec que l'equip ha reaccionat bé, ha marcat el 2 a 1" i va lamentar el tercer gol del conjunt neerlandès a l'inici del tercer quart. "Ha fet molt mal perquè era un penal que hem tret bé, però en el rebot aixecat ens han marcat. Els nostres jugadors deien que era falta, però, al final, ha estat gol", va explicar el...