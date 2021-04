El defensor de l'Atlètic Ignasi Torras, a la dreta, lluita per una bola amb Thierry Brinkman, a la final d'ahir al Wagener Stadion. WORLD SPORT PICS El defensor de l'Atlètic Ignasi Torras, a la dreta, lluita per una bola amb Thierry Brinkman, a la final d'ahir al Wagener Stadion.

Hockey. Euro Hockey League

Un gran Atlètic, subcampió d'Europa

Jordi Guillem

06.04.2021 | 04:00

No va poder ser. En la desena final de la Copa d'Europa de la seva història, primera de l'Euro Hockey League que aconsegueix disputar, l'Atlètic es va proclamar ahir dilluns brillant subcampió d'Europa a terres neerlandeses. El conjunt que prepara Xero Gasol s'ha vist clarament superat a la final pel Bloemendaal holandès, que ha aixecat la seva quarta EHL després d'imposar-se per 2 gols a 5 a un Atlètic que perdia ja per 0 a 2 als cinc minuts, però que no s'ha donat per vençut. Yannick van der Drift en un remat ras i Thierry Brinkman tot sol al segon pal van obrir escletxa en el marcador amb massa rapidesa. Malgrat veure's per sota i jugar davant del campió neerlandès,...