Pau Cunill, en el moment de l'execució del gol que classificava el conjunt de Can Salas. WORLD SPORT PICS Pau Cunill, en el moment de l'execució del gol que classificava el conjunt de Can Salas.

Hockey. Euro Hockey League

Eufòria al minut 60

Jordi Guillem

06.04.2021 | 04:00

L'Atlètic es va classificar dissabte per a la final en un final d'infart. Gràcies a dos enormes gols de penal-córner de Pau Cunill i a un treball titànic de la resta de companys, els de Can Salas es van imposar per 2 a 3 a l'Ulhenhorst Mülheim alemany a la segona semifinal de la competició. Molts donaven els alemanys com a clars favorits, però l'Atlètic va treure la ràbia quan faltaven dos minuts i es va classificar per a la final d'ahir donant un cop sobre la taula. De fet dos, els dos penals transformats per un Pau Cunill que acaba d'entrar a la història del hockey europeu. Els dos primers quarts del partit els van dominar els de Thilo Stralkowski, que van defensar a la...