Equips de casa, equips valents Equips de casa, equips valents

L'apunt esportiu

Equips de casa, equips valents

Andreu Enrich

06.04.2021 | 04:00

A les catedrals es gesten miracles, bé que ho sabem a Can Salas, però els Déus tampoc volen treballar cada dia. L'Atlètic completa una nova edició de l'EHL amb una medalla de plata, tot un èxit mai assolit abans per part d'un equip català. Malgrat els 20 centímetres que van separar els grocs-i-negres del trofeu mentre entraven en fila al Wagener Stadion, el trofeu se'ns escapa i caldrà esperar futures ocasions. Si contra els alemanys a l'Atlètic li va resultar suficient imposar la seva mentalitat i agressivitat per a doblegar el rival, contra els holandesos no va ser possible. El Bloemendaal va resultar un equip massa superior per als nostres i merescudament va...