Albert Beltran, a la dreta, pugna amb Tim Swaen. WORLD SPORT PICS Albert Beltran, a la dreta, pugna amb Tim Swaen.

Hockey, Euro Hockey League

Beltran: "Hem fet un molt bon paper"

06.04.2021 | 04:00

L'atacant de l'Atlètic, Albert Berltran, va admetre que "no estem acostumats al seu ritme de joc" i va explicar que "ens ha costat molt entrar en el joc i ens han marcat dos gols molts ràpids i això ho pagues", ja que, "anar a remolc contra aquesta gent és molt complicat". El davanter dels de Can Salas va assenyalar també que "amb l'1 a 2 ens hem animat, però amb el seu tercer gol, ens han tret aquest moment quan anàvem cap amunt". Beltran va afirmar que "hem fet un molt bon paper perquè hem jugat contra els campions de les lligues més importants d'Europa" en aquesta edició de la "final four" de l'Euro Hockey...