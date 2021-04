L'Atlètic cau amb el Bloemendaal i es proclama subcampió d'Europa

Euro Hockey League

En la desena final de la Copa d'Europa de la seva història, primera de l'Euro Hockey League, l'Atlètic s'ha proclamat aquest dilluns subcampió. El conjunt que prepara Xero Gasol s'ha vist clarament superat a la final pel Bloemendaal holandès, que s'ha imposat per 2 gols a 5 a un Atlètic que perdia ja per 0 a 2 als cinc minuts però que mai no s'ha donat per vençut. Yannick van der Drift i Thierry Brinkman han obert escletxa en el marcador amb massa rapidesa. Malgrat veure's per sota en el marcador i jugar davant del campió holandès, el conjunt terrassenc no ha deixat de creure mai en la possibilitat d'una remuntada. De fet, als deu minuts, Pau Cunill ha tornat a sorprendre amb un golàs de penal-córner i ha retallat distàncies (1-2).

A diferència de la semifinal amb l'Uhlenhorst, els de Can Salas no han pogut dominar el partit en cap moment. Perfectament conduït pel belga Arthur van Doren, un dels millors jugadors del món, el conjunt neerlandès movia la bola amb comoditat per tot el camp i allargava al màxim les seves possessions. A l'Atlètic li costava generar perill. I quan s'havien jugat només dos minuts del segon període, Florian Fuchs ha fet l'1 a 3, un gol que ha fet molt de mal als terrassencs. Thierry Brinkman i Tim Swaen, aquest últim d'stroke, han completat una golejada que el lateral Jordi Bonastre, un dels millors jugadors de l'Atlètic tant avui com dissabte s'ha encarregat de deixar en el 2 a 5 definitiu.

Tot i reconèixer la superioritat del Bloemendaal, els jugadors de Xero Gasol han acabat donant-ho tot sobre el camp i lamentant la derrota. D'aquí a uns dies, però, s'adonaran que han fet història en aquesta edició de l'Euro Hockey League celebrada al Wagener Stadion d'Amstelveen. L'Atlètic s'ha convertit en el primer equip català en penjar-se una medalla de plata en aquesta competició. I en el global de les Copes d'Europa acumula deu finals jugades, amb dos títols.

L'expedició de l'Atlètic té prevista la seva arribada a l'aeroport del Prat avui mateix, al voltant de les 22.45 hores.