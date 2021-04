Cita amb la història de l'Atlètic Terrassa a la Catedral

Euro Hockey League

Jordi Guillem

05.04.2021 | 10:42

Avui dilluns de Pasqua a les 13.30 del migdia, l'Atlètic Terrassa viurà una final històrica, la primera d'un equip català a l'Euro Hockey League, la màxima competició continental a nivell de clubs. Després d'eliminar dissabte per 2 a 3 l'Uhlenhorst de Mülheim, els de Xero Gasol s'enfrontaran al Wagener Stadion, la Catedral del hockey europeu, al Bloemendaal neerlandès, un equip que s'ha adjudicat tres vegades aquesta competició, els anys 2009, 2013 i 2018. El conjunt de la ciutat de Bloemendaal no es refia d'un Atlètic que s'ha assegurat ja la medalla de plata i busca ara l'or. Fins ara, l'únic equip espanyol que havia disputat una final de l'EHL era el Club de Campo. Entrenat pel terrassenc Xavi Arnau, el Club de Campo madrileny va perdre la final de l'any 2011 per 1 a 0 davant de l'HGC a La Haya. Els de Can Salas es convertiran en el primer equip català a disputar una final.

Tot i que al matí, a les instal·lacions del Wagener Stadion d'Amstelveen hi queia una forta nevada, abans del migdia ja ha sortit el sol. La disputa de la final no perilla. Xero Gasol ha deixat fora de la convocatòria per a la final Pau Jover i Pepe Cunill, que es va lesionar en la semifinal de dissabte. No es tracta d'una lesió greu. Va patir una punxada als isquiotibials i es perdrà aquesta final.

Tot i que l'Atlètic jugarà avui la seva primera final de l'EHL, a l'antiga Copa d'Europa, que es va començar a disputar l'any 1974, el conjunt de Can Salas ha disputat nou finals. En va guanyar només dues: l'any 1985 a Frankenthal (Alemanya) davant del Klein Zwitserland alemany (3-0) i l'any 1998 a Can Salas, imposant-se per 2 a 1 l'Amsterdam.. Les set finals perdudes van ser als anys 1987 (contra el Bloemendaal per strokes després d'empatar a dos), 1989, 19901991 i 1992 davant l'Uhlenhorst, a qui ha eliminat en aquesta semifinal, i en les dues edicions de l'antic format. L'any 2006 va caure per 3 a 1 a Cannock davant de l'Stuttgarter Kickers i l'any 2007 va perdre per 1 a 0 a Bloemendaal davant d'un altre conjunt alemany, el Crefelder. Sis de les set finals les ha perdut amb equips alemanys. L'altra davant d'un Bloemendaal amb qui s'enfrontarà aquest migdia.