Pau Cunill condueix l'Atlètic a una final històrica

Euro Hockey League

Jordi Guillem

03.04.2021 | 20:43

En un dels dies més grans de la història de l'Atlètic Terrassa, el conjunt de Xero Gasol s'ha classificat aquest dissabte al vespre per a la gran final de l'Euro Hockey League després d'un final d'infart. Gràcies a dos enormes gols de penal-córner d'un immens Pau Cunill i a un treball titànic de la resta de companys, els de Can Salas s'han imposat per 3 gols a 2 a l'Ulhenhorst Mülheim alemany a la segona semifinal de la competició, que es disputa al Wagener Stadion d'Amstelveen, al costat d'Amsterdam, la gran Catedral del hockey europeu. Es tracta de la primera vegada que un equip català disputarà una final de l'EHL des que la temporada 2007-2008 es va posar en marxa aquesta competició. L'històric partit es disputarà dilluns a les 13.30 hores i el rival serà el Bloomendaal holandès, que ha empatat a un gol amb el Royal Leopold belga i li ha guanyat els "shoot-outs".

Molts donaven els alemanys com a favorits, però l'Atlètic ha tret la ràbia quan faltaven dos minuts i s'ha classificat per la final donant un cop sobre la taula. De fet dos, els dos penals transformats per un Pau Cunill que acaba d'entrar a la història del hockey terrassenc. Els dos primers quarts del partit els han dominat els de Thilo Stralkowski, que s'han defensat a la perfecció i han gestionat millor que els de Xero Gasol totes les facetes del joc. Als onze minuts, Ignasi Torras ha desviat amb el cos un tir de penal-córner que entrava i Tim Herzbruch, autor dels dos gols dels de Mülheim, ha fet el 0 a 1 d'stroke.

Desubicat, a l'Atlètic li costava trobar possessions llargues. I no podia xutar a porteria. El mínim desavantatge, però, el mantenia viu. Ja al tercer quart, al minut 43, el lateral dret Jordi Bonastre ha empatat el partit en fer creuar la línia de gol una bola refusada dins l'àrea després de sengles remats aturats pel porter. L'empat ha donat ales a un Atlètic que s'ha començat a creure de debò que podia ser a la final de dilluns. Ja al darrer període, els minuts s'exhaurien i semblava que la segona semifinal, igual que la primera, acabaria amb 1-1 i "shoot-outs". Res més lluny de la realitat.

En dos minuts finals d'autèntica bogeria, el lateral esquerre Pau Cunill s'ha vestit d'heroi inesperat i ha donat la victòria a l'Atlètic, classificant-lo per a la final. Ha fet el 2 a 1 en un golàs de penal que ni el "video-umpire" s'ha atrevit a discutir, a l'alçada del casc del porter. Quan faltaven 50 segons per acabar, Marc Calzada no ha pogut aturar un míssil d'Herzbruch que posava el 2 a 2 a l'electrònic del Wagener Stadion.

Amb el 2-2, tornava a semblar que caldria jugar-s'ho tot a cara o creu, però llavors ha aparegut de nou Pau Cunill per rematar la feina. Amb el joc aturat, els àrbitres verificaven uns peus d'un jugador alemany a l'àrea quan els segons s'exhaurien. Ho eren. El cinquè penal s'ha donat per bo i Pau Cunill l'ha transformat en el 3 a 2 definitiu, ja sense temps, amb un xut ras que ha entrat pel mig de la porteria com un obús absolutament imparable. L'eufòria s'ha desfermat a la banqueta i damunt del camp, d'un camp sense aficionats. La nit serà llarga a Amsterdam. Catorze anys després, l'Atlètic tornarà a jugar una final europea. Si l'any 2007 la va perdre a Bloemendaal, dilluns a les 13.30 hores (Esport 3) tractarà de guanyar-la davant del Bloemendaal.