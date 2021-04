"Es tracta de superar els pitjors moments per poder arribar"

TEXT: SERGI ESTAPÉ

05.04.2021 | 20:29

Treballa al Cos de Bombers de Terrassa, però la seva gran passió és el mar. Enguany, ha participat per segona vegada a la Vendée Globe, una regata en què es tracta de fer la volta al món en solitari i sense assistència. En aquesta edició, ha baixat la seva marca anterior i va estar 97 dies per fer el recorregut

D'on li ve l'afició per navegar? Ve de petit, que sempre he estat navegant, primer en vaixells petits, que em va costar d'aprendre. Al llarg dels anys he anat navegant amb diferents vaixells i quan vaig tenir la feina de bomber em vaig comprar el primer vaixell i vaig començar a participar en competicions, fins a les voltes al món que he fet en els darrers anys. En què consisteix la Vendée Globe on acaba de participar? És una regata de volta al món en vela i la característica principal és que no hi ha parades i sortim del mateix port al qual arribem. Tampoc et pots aturar si tens algun problema, no tens assistència. És una competició que es fa cada...