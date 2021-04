El tècnic Xero Gasol no renuncia a res

01.04.2021 | 04:00

Tot i que tothom sembla donar com a favorit l'Uhlenhorst alemany, l'entrenador de l'Atlètic Terrassa, Xero Gasol, no renuncia a res en aquesta tretzena edició de l'Euro Hockey League. "Anem pas a pas. Primer volem fer un bon partit davant dels alemanys i si ho aconseguim tindrem moltes opcions de passar a la gran final, que seria tot un somni per nosaltres. Sabem que l'Uhlenhorst té un gran equip, però no m'agrada parlar de favoritismes. Pot passar qualsevol cosa. El primer quart, en aquest sentit, serà molt important". Gasol entén que els equips neerlandesos, alemanys i belgues són sempre els més competitius, però l'objectiu dels terrassencs és tornar d'Amsterdam amb una medalla penjada al coll. Si cau eliminat dissabte, l'Atlètic optarà diumenge a una medalla de bronze que cap equip català no ha guanyat mai. "Només pensem a guanyar dissabte els alemanys, però si haguéssim de lluitar pel bronze ho faríem amb la màxima il·lusió també". El tècnic hauria preferit que el KO8 no s'hagués convertit en un KO4. "La pandèmia ha obligat a canviar el format, però a mi m'hauria agradat més poder disputar el partit de quarts de final".