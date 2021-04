Els jugadors de l'Atlètic Terrassa Marc Vizcaíno, el porter Marc Calzada, Jordi Bonastre i Albert Beltrán, preparats per defensar una acció de penal-córner. nebridi aróztegui Els jugadors de l'Atlètic Terrassa Marc Vizcaíno, el porter Marc Calzada, Jordi Bonastre i Albert Beltrán, preparats per defensar una acció de penal-córner.

L'Atlètic, a conquerir Europa El tècnic Xero Gasol no renuncia a res

Jordi Guillem

05.04.2021 | 20:29

Tot i que tothom sembla donar com a favorit l'Uhlenhorst alemany, l'entrenador de l'Atlètic Terrassa, Xero Gasol, no renuncia a res en aquesta tretzena edició de l'Euro Hockey League. "Anem pas a pas. Primer volem fer un bon partit davant dels alemanys i si ho aconseguim tindrem moltes opcions de passar a la gran final, que seria tot un somni per nosaltres. Sabem que l'Uhlenhorst té un gran equip, però no m'agrada parlar de favoritismes. Pot passar qualsevol cosa. El primer quart, en aquest sentit, serà molt important". Gasol entén que els equips neerlandesos, alemanys i belgues són sempre els més competitius, però l'objectiu dels terrassencs és tornar...