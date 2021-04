Els jugadors de l'Atlètic Terrassa Marc Vizcaíno, el porter Marc Calzada, Jordi Bonastre i Albert Beltrán, preparats per defensar una acció de penal-córner. Nebridi Aróztegui Els jugadors de l'Atlètic Terrassa Marc Vizcaíno, el porter Marc Calzada, Jordi Bonastre i Albert Beltrán, preparats per defensar una acció de penal-córner.

Hockey. Euro Hockey League

L'Atlètic, a conquerir Europa

Jordi Guillem

01.04.2021 | 04:00

La pandèmia va impedir que la temporada passada es disputés l'Euro Hockey League i enguany ha quedat reduïda a una "final four" en la qual prendran part entre el dissabte i el dilluns quatre representants de les quatre lligues més importants del continent. L'Atlètic Terrassa viatja demà a les 6 del matí cap a Amsterdam, on dissabte a les 18.45 hores disputarà al mític Wagener Stadion d'Amstelveen la segona semifinal d'aquesta tretzena edició de l'Euro Hockey League. El rival serà l'HTC Uhlenhorst de la ciutat alemanya de Mülheim, un vell conegut per als de Can Salas, ja que li va guanyar quatre finals de l'antiga Copa d'Europa entre els anys 1989 i...