cros >

ciclisme >

Ballesteros, segona al Català per equips L'Escola de Ciclisme Vallès s'imposa a Lleida per equips

05.04.2021 | 20:29

L'atleta terrassenca Carme Ballesteros es va proclamar subcampiona de Catalunya absoluta de cros, una modalitat atlètica en la qual no està molt habituada a participar. En la competició per equips que es va desenvolupar a la localitat de Canet de Mar, Ballesteros va competir com a integrant del Cornellà Atlètic. En una cursa amb un recorregut duríssim, Ballesteros va aconseguir cobrir els 4 quilòmetres amb un registre de 17'58". Un total de 105 corredors van prendre part en la primera prova de la Copa Catalana infantil de carretera, quart Trofeu Speed Republik. L'Escola de Ciclisme Vallès va prendre-hi part amb dotze ciclistes i es va classificar en la primera posició...