Ballesteros, segona al Català per equips

Cros

01.04.2021 | 04:00

L'atleta terrassenca Carme Ballesteros es va proclamar subcampiona de Catalunya absoluta de cros, una modalitat atlètica en la qual no està molt habituada a participar. En la competició per equips que es va desenvolupar a la localitat de Canet de Mar, Ballesteros va competir com a integrant del Cornellà Atlètic. En una cursa amb un recorregut duríssim, Ballesteros va aconseguir cobrir els 4 quilòmetres amb un registre de 17'58".