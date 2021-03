El president del Terrassa, Jordi Cuesta, a la llotja de l'Estadi Olímpic. Albira el futur amb optimisme i convicció en l'ascens. Nebridi Aróztegui El president del Terrassa, Jordi Cuesta, a la llotja de l'Estadi Olímpic. Albira el futur amb optimisme i convicció en l'ascens.

Futbol. Tercera divisió

"No pujar seria un fracàs absolut"

Jordi Guillem

31.03.2021 | 04:00

La derrota de diumenge al Congost davant del Manresa ha generat una gran decepció en la família del Terrassa FC. I la junta directiva no ha estat aliena a aquesta decepció compartida pels socis, els aficionats, els tècnics i els mateixos aficionats. Jordi Cuesta, president del Terrassa FC, llença un missatge de calma i optimisme de cara als sis partits que, com a mínim, resten per acabar la temporada. Reconeix que començar una segona volta amb tres rivals a cinc punts o més de distància complica la classificació directa per a la Segona Divisió de la RFEF, un ascens que només els dos primers classificats assoliran. Però Cuesta no ho descarta, com...