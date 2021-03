"No pujar seria un fracàs absolut" 

Futbol. Tercera divisió

Jordi Guillem

31.03.2021 | 04:00

La derrota de diumenge al Congost davant del Manresa ha generat una gran decepció en la família del Terrassa FC. I la junta directiva no ha estat aliena a aquesta decepció compartida pels socis, els aficionats, els tècnics i els mateixos aficionats. Jordi Cuesta, president del Terrassa FC, llença un missatge de calma i optimisme de cara als sis partits que, com a mínim, resten per acabar la temporada. Reconeix que començar una segona volta amb tres rivals a cinc punts o més de distància complica la classificació directa per a la Segona Divisió de la RFEF, un ascens que només els dos primers classificats assoliran. Però Cuesta no ho descarta, com tampoc descarta pujar a través de les eliminatòries posteriors si l'equip no acaba entre els dos primers d'aquesta fase d'ascens.

De la mateixa manera, Cuesta, que està vivint la seva sisena temporada com a màxim responsable directiu de l'entitat, no amaga en cap moment la seva decepció després del partit de Manresa. "Diumenge vaig sortir del camp molt emprenyat; amb els jugadors, amb l'entrenador i fins i tot amb mi mateix. Però, com sempre, soc optimista. Això no s'ha acabat ni molt menys. Hem de continuar treballant. Estic segur que acabarem pujant". El president del Terrassa considera que aquests deu dies de descans aniran bé a tothom. "Aquests dies de vacances i de tranquil·litat ens aniran molt bé a tots, especialment a nivell psicològic. Necessitem fer un canvi de xip. I quan s'acabi la Setmana Santa, ens hem de posar a treballar i donar-ho tot per assolir l'objectiu, que no és cap altre que l'ascens. Tenim sis finals per endavant i les hem de guanyar les sis. Si ho fem, estic convençut que pujarem", assegura Cuesta.

Descontent amb els resultats

En el moment de mirar enrere, al president terrassista no li agrada gens veure que l'equip només ha guanyat la meitat dels partits que ha disputat i que ha sumat tan sols 35 punts de 60 possibles. "El balanç d'aquesta fase regular és clarament negatiu. No sabria dir els motius d'aquests mals resultats. Si els sabés actuaria. El que tinc molt clar és que tenim els millors jugadors de la categoria. Hem fet una molt bona feina a l'hora de confeccionar aquesta plantilla, però el futbol és capriciós i de vegades passen aquestes coses. Els nostres jugadors són grans professionals. I ho acabaran demostrant".

Cuesta no creu que la destitució de Molist hagi pogut influir en els mals resultats de l'equip. "La figura de l'entrenador no té tanta importància com de vegades li donem. Els que guanyen i perden són sempre els jugadors. I aquesta ha estat la nostra gran aposta. No hem de perdre de vista que en les sis temporades que porto al club cada vegada hem tingut una plantilla més cara.

Cada any hem tingut un pressupost superior al de la temporada anterior", assenyala Cuesta, que no ha oblidat encara com L'Hospitalet va deixar la temporada passada el Terrassa a un sol gol d'assolir la Segona Divisió "B". Sap que ara té una nova oportunitat per aconseguir-ho. I no pensa deixar-ho escapar.

Pujar com sigui

Per a Cuesta, no aconseguir l'ascens a la Segona Divisió de la RFEF "seria un fracàs absolut". I afegeix: "Seria com perdre dues categories de cop". Cuesta no s'amaga ni busca excuses. Va començar la temporada dient que només valia pujar i ho manté. També comenta: "No acabar entre els dos primers no seria cap drama. Es pot ser tercer o quart, guanyar dues eliminatòries a partit únic i aconseguir també l'ascens. Estic segur que, per una via o altra, ho aconseguirem", assenyala.

Està convençut que el Terrassa recuperà ben aviat el pols futbolístic de la primera meitat del partit al camp de l'Europa. "Van ser els millors minuts de la temporada. Quan l'equip està bé no té rival. No em preocupa cap dels nostres rivals. El que més em preocupa som nosaltres mateixos. Si juguem al nivell que realment som capaços d'oferir no ens ha de fer por res. I estic convençut que ho aconseguirem", assegura el president del Terrassa.