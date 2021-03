Maria de Fulgencio, a la dreta, lluitant per una pilota amb la jugadora visitant Aida Fanals. LLUÍS CLOTET Maria de Fulgencio, a la dreta, lluitant per una pilota amb la jugadora visitant Aida Fanals.

Futbol. Primera divisió nacional femenina

Un partit de 10 minuts

Redacció

31.03.2021 | 04:00

Després de dues victòries consecutives, el Terrassa FC va veure truncada la seva bona ratxa de resultats en caure a l'Estadi Olímpic per 0 gols a 3 davant d'un Balears FC que ocupa la segona posició a la taula. És colíder amb els mateixos 45 punts que el Levante Las Planas. Al Terrassa FC li queden vuit partits per disputar (dos els jugarà aquesta setmana) i es troba a sis punts de distància de la zona de salvació. Tot i que les mallorquines partien com a favorites, les noies que prepara Joan Bacardit no van jugar un mal partit. La clau de l'encontre, però, va estar en la gran sortida de les visitants, que van marcar dos gols en els deu primers minuts de partit i es...