Juanjo García acabarà la lliga

31.03.2021 | 04:00

Una de les coses que té clares el president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, és que, "passi el que passi", Juanjo García acabarà la temporada com a entrenador del primer equip. Cuesta té previst mantenir com a mínim fins a final d'aquest exercici l'actual entrenador. "No se m'ha passat pel cap en cap moment fer un canvi d'entrenador. Penso que això no solucionaria res en absolut. Al final, els que juguen són els jugadors. El que hem de fer és donar-li tant a ell com als seus homes tota la confiança i la tranquil·litat per tal de continuar treballant", assenyala Cuesta. García va agafar l'equip quan Xevi Molist va ser destituït el 28 de desembre de l'any passat. Des de llavors, ha dirigit el Terrassa FC en onze partits de lliga, amb un balanç de cinc victòries, tres empats i tres derrotes, dues d'elles amb el CE Manresa, en el seu primer i fins ara darrer partit disputat. En el global de la temporada, el Terrassa FC ha sumat només 35 dels 60 punts que s'han posat en joc, una mica més de la meitat, amb un balanç de deu triomfs, cinc empats i cinc derrotes.