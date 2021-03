Les 13 internacionals, amb les seves respectives medalles de plata. Les 13 internacionals, amb les seves respectives medalles de plata.

Waterpolo. Lliga mundial femenina

Espanya entra a la Superfinal

31.03.2021 | 04:00

La selecció espanyola femenina, amb les jugadores del Club Natació Terrassa Paula Leitón, Bea Ortiz, Pili Peña, Paula Camus i Martina Cardona com a protagonistes, va perdre contra per la mínima contra Holanda (12-11) en el segon partit de la bombolla de la fase europea de la Lliga Mundial que va celebrar-se a Budapest. Tot i la derrota, les espanyoles es van penjar la medalla de plata en aquesta fase europea i es van classificar per a la Superfinal com a segones de grup. El combinat estatal, rejovenit amb la presència de set waterpolistes nascudes a partir del 2000, va donar la cara i va mantenir les seves opcions fins a la botzina final. Holanda va avançar-se 2 a 0 gràcies a...