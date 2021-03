El base del CN Terrassa Martí Sociats, entrant a cistella. Lluís Clotet El base del CN Terrassa Martí Sociats, entrant a cistella.

Bàsquet. Campionat d'Espanya de primera divisió masculina

El CN Terrassa va trencar el duel al tercer període

Redacció

31.03.2021 | 04:00

Segona victòria en tres jornades per al conjunt masculí del Club Natació Terrassa, que es va imposar per sis punts de diferència (77-71) al pavelló de l'Àrea Olímpica a un CN Tàrrega que no ha pogut encara guanyar cap dels tres partits que ha disputat. El conjunt que prepara Vicente Gómez comptava amb la notable absència de Joan Fitó, que no estava en disposició de jugar el partit. Tot i això, l'equip va estar a l'altura i va acabar sumant la seva segona victòria de la temporada. Totes dues s'han produït a casa. El CN Terrassa va fonamentar la seva victòria en un excel·lent tercer període, en el qual va trencar la...