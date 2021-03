El jugador local Carles Serrano en una acció ofensiva. LLUÍS CLOTET El jugador local Carles Serrano en una acció ofensiva.

Handbol. Primera divisió estatal

Sisena derrota consecutiva

30.03.2021 | 04:00

L'Handbol Terrassa va encadenar la seva sisena derrota consecutiva i segueix a dos punts de distància del descens. Els de Xavi Font no han guanyat cap dels darrers onze partits, amb un balanç de dos empats i nou victòries. Davant de la visita a Can Jofresa del CH Sant Esteve de Palautordera, el conjunt terrassenc va intentar sense èxit posar el punt final a aquesta mala ratxa de resultats. Els egarencs van fer una bona primera meitat, però a la segona van pagar l'esforç i van caure per tres gols de diferència (23-26). Inici dubitatiuEl conjunt que prepara Xavi Font va encaixar un 0-3 de sortida que va haver d'arrossegar durant tot el partit. Al descans, però, els locals manaven per...