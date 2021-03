Gerard Enrich pugna amb el local David López. marc elvira Gerard Enrich pugna amb el local David López.

Un San Cristóbal apagat cau contra el Vilafranca

Redacció

30.03.2021 | 04:00

El San Cristóbal no va poder finalitzar la primera fase de la Lliga sumant després de caure per la mínima al camp del Vilafranca. Els parroquials van encaixar un gol a la represa i no van saber reaccionar a casa del segon classificat d'aquest Subgrup "A" de la Tercera Divisió. Aquest resultat, però, no fa canviar res perquè els d'Oliver Ballabriga, després de perdre la passada jornada a casa enfront de l'Europa, no podien tenir cap opció de classificar-se entre els tres primers. Els primers 45 minuts de joc van oferir molt poc. El Vilafranca va ser més incisiu en atac, amb Sanku com a protagonista d'algunes accions que van acabar en no res. Els egarencs, llevat d'un...