El San Cristóbal, amb Sant Andreu, Vilassar i Grama

30.03.2021 | 04:00

El cap de setmana del 10 i 11 d'abril, el CP San Cristóbal disputarà el primer dels sis partits corresponents a la segona fase en el grup intermedi. Entre aquest cap de setmana i els cinc següents s'enfrontarà, a doble partit, amb el quart, cinquè i sisè classificats del subgrup "B". S'haurà de mesurar amb tres conjunts de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Unió Esportiva Sant Andreu, que ha estat lluitant fins al darrer partit per a col·locar-se al grup d'ascens directe, el Vilassar de Mar i la Fundació Grama. L'objectiu dels homes que prepara Oliver Ballabriga és acabar entre els dos primers classificats d'aquesta segona fase. El seu camí cap a l'ascens no serà, però, gens fàcil per als de Ca n'Anglada. Si aconsegueix acabar primer o segon disputarà els quarts de final contra un dels dos darrers classificats del grup pel títol. Si guanya passarà a semifinals i potser després a la final. I només si guanya aquesta final esdevindrà el tercer equip que aconsegueix l'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. Pujar seria, per al San Cristóbal, tot un regal. De fet, els de Ballabriga han fet ja els deures assegurant la permanència.