Salva Torreño, defensat per Toni Sureda. Juanma Medina Salva Torreño, defensat per Toni Sureda.

Futbol. Tercera divisió

Pèssima imatge del Terrassa FC a Manresa

Jordi Guillem

30.03.2021 | 04:00

El Manresa ha esdevingut enguany el gran botxí del Terrassa FC a la fase regular de la competició. Els de Ferran Costa han guanyat tant a l'Olímpic com al Congost al Terrassa FC. I enmig han acumulat set empats i dues derrotes. El duel de diumenge, que tancava la primera volta, era fonamental per als homes que prepara Juanjo García, que necessitaven els punts per disputar amb les màximes garanties la fase d'ascens. Però es van veure completament superats i sobrepassats pels bagencs, que van ser manifestament millors, especialment a la segona part. García va sortir amb tres centrals i una davantera integrada per Adri Lledó, Josu i Jaume Pascual i va acabar traient defenses, en una...