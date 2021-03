Una acció de la davantera argentina Antonella Rinaldi. Alberto Tallón Una acció de la davantera argentina Antonella Rinaldi.

Hockey. Divisió d'honor femenina

L'Atlètic no va fallar al camp de l'últim

Redacció

30.03.2021 | 04:00

L'Atlètic no afluixa en la seva particular guerra per evitar el descens de categoria directa. Les de Jordi Flo havien de guanyar al camp del Jolaseta, el cuer de la competició i que només ha sumat un punt en els 18 partits que ha disputat fins ara, i no van fallar. El domini de les de Can Salas va ser absolut, tot i que, una setmana més, van evidenciar la manca de punteria per marcar més gols. De fet, les terrassenques no van poder convertir cap dels set penals-córner de què van disposar durant els setanta minuts de joc. L'Atlètic va dominar el matx des de principi a fi. El Jolaseta, en els 70 minuts de joc, no va crear cap oportunitat de gol. Les de Can Salas van tenir la bola en...