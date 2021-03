El lateral del San Cristóbal Mario Domingo, lluitant per una pilota amb Jaume Pascual. LLUÍS CLOTET El lateral del San Cristóbal Mario Domingo, lluitant per una pilota amb Jaume Pascual.

Futbol. Tercera divisió

L'ascens s'ha posat més car

Jordi Guillem

30.03.2021 | 04:00

A la darrera jornada de la lliga regular, quan més falta els feia la victòria, tant el Terrassa FC com el CP San Cristóbal van tornar sense cap punt dels seus respectius desplaçaments. Els dos conjunts locals de Tercera Divisió sabien ja en quin grup jugarien la segona fase, però necessitaven arribar-hi amb el màxim nombre de punts possibles per tenir les màximes opcions d'ascendir a la Segona Divisió de la RFEF, categoria de nova creació. Però tots dos van acomiadar-se amb un mal regust de boca. Dissabte, els parroquials van caure per 1 a 0 a Vilafranca, mentre que diumenge el Terrassa FC va perdre també per un dolorós 2 a 1 al Congost davant d'un...