El jugador local Aleix Vericat en una acció del partit. Lluís Clotet El jugador local Aleix Vericat en una acció del partit.

Hockey. Divisió d'honor masculina

Derrota que complica la vida del CD Terrassa

Redacció

30.03.2021 | 04:00

Un gol de penal-córner, a un minut per a la conclusió del partit, pot complicar-li molt la vida al CD Terrassa en la seva lluita per assolir la permanència a la categoria. Els de Ramon Rius, que van perdre a casa amb el Jolaseta, el seu rival més directe en la carrera per a la salvació, necessitaven, com a mínim, puntuar per mantenir als bascos a distància, però, amb aquesta ensopegada, ara només tenen tres punts més a la classificació i hauran de sumar com sigui als següents compromisos. En el primer quart, els de Les Pedritxes van contenir els atacs dels visitants per tal d'evitar alguna sorpresa. El Jolaseta va intentar fer mal amb verticalitat i va...