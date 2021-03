Còmoda victòria per a l'Atlètic Twitter @atleticdhm Còmoda victòria per a l'Atlètic

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Còmoda victòria per a l'Atlètic

30.03.2021 | 04:00

L'Atlètic no va tenir gaires dificultats per superar el Giner de los Ríos, penúltim a la classificació i que ja ha consumat el descens de categoria. Els de Xero Gasol van marcar en el primer minut de joc i van anar incrementant la seva renda amb el pas dels minuts fins al 5 a 1 final i continuen com a líders. Ara, els terrassencs estan centrats en la disputa de la "final four" de l'EHL el pròxim cap de setmana a Amstelveen. Atlètic, 5Monzó, Pepe Cunill, Torras, Enrique, Cortès, Boltó, Jan Malgosa, Sallés, Ibáñez, Tarrés i Beltran, equip inicial, Calzada, Marc Escudé, Nil Escudé, Quim Malgosa, Pau Cunill i Dalmases....