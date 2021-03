Dura derrota a Manresa per 2 a 1 d'un Terrassa que entrarà a la fase d'ascens amb 35 punts

Futbol. Tercera Divisió

28.03.2021

No podia acabar pitjor la fse regular de la lliga per al Terrassa FC, que ha caigut aquest diumenge al migdia per 2 gols a 1 al municipal del Congost davant d'un CE Manresa que l'ha superat de dalt a baix, especialment a la segona meitat. Jaume Pascual ha obert el marcador al minut 11, però el màxim anotador dels del Bages, Noah, ha aprofitat tres minuts després una falta d'entesa entre Ortega i la defensa per empatar un matx que ha arribat al descans amb igualada a un gol. La segona meitat del Terrassa ha estat desesperant. Els bagencs han superat els de Juanjo García en totes les facetes del joc. El tècnic ha començat amb tres centrals i ha acabat amb un, intentant reforçar un atac que avui ha estat decebedor. El gol de la victòria local ha arribat al minut 63 amb una altra diana d'un encertadíssim Noah. El Terrassa FC no ha tingut capacitat de resposta més enllà d'alguna falta lateral i un parell de córners. Els de Ferran Costa han gestionat a la perfecció els set minuts d'afegit davant d'un Terrassa absolutament inoperant, desesperat i sobrepassat.

Curiosament, el Manresa no havia guanyat cap partit en tota la segona volta. El seu darrer triomf el va aconseguir a l'Olímpic en el duel que tancava la primera volta, el del debut de Juanjo García a la banqueta. Els terrassistes esperen ja el sorteig de calendari del dimarts 6 d'abril per començar la segona fase el dia 11 d'abril, una ronda d'ascens que iniciaran amb un notable desavantatge de punts amb relació a la majoria dels seus rivals. El mateix Juanjo García ha comentat, de fet, després del partit, que "si no podem pujar acabant entre els dos primers, ho farem a través de les eliminatòries posteriors". Lluny de sentir-se qüestionat, el tècnic se sent amb forces i ganes de conduir l'equip a l'ascens.