Els ciclistes, al seu pas per la ciutat Lluís Clotet

Ciclisme. Volta Ciclista a Catalunya

27.03.2021 | 16:23

La penúltima etapa de l'edició número 100 de la Volta Ciclista a Catalunya ha passat aquesta tarda per Terrassa. El pilot ha passat al quilòmetre 113 de ls 184 de l'etapa. Els ciclistes han arribat procedents d'Ullastrell i han continuat en direcció a Castellar. Diversos aficionats s'han reunit a la zona sud de la ciutat per veure passar els corredors per la variant de la Nacional 150.