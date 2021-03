Ciclisme. X Volta Ciclista a Catalunya

Jordi Guillem

27.03.2021 | 16:07

La penúltima etapa de l'edició número 100 de la Volta Ciclista a Catalunya ha passat aquest dissabte per Terrassa. El pilot ha arribat procedent d'Ullastrell i ha agafat la variant de la Nacional 150 per dirigir-se a Castellar. L'etapa enllaça les poblacions de Tarragona i Mataró. Diversos aficionats s'han apropat a la zona sud de la ciutat per veure passar aquesta història edició.